В Минреинтеграции заявили, что канал ATR должен получить государственную поддержку

По поводу финансирования к правительству обратился еще ряд телеканалов, вещающих на ОРДЛО и Крым.

В Минреинтеграции заявили, что канал ATR должен получить государственную поддержку
Фото: atr.ua

Телекомпания ATR, как и другие информационные ресурсы, которые вещают на временно оккупированных территориях Украины, должна получить больше финансирования из госбюджета при пересмотре документа.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый заместитель Минреинтеграции Вячеслав Землинский, пишет Укринформ.

"Для нас крайне важно, чтобы граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, получали качественный украинский информационный продукт. Относительно компании канала ATR - это частная компания "Атлант СВ". На сегодняшний день закон Украины "О государственном бюджете на 2021 год" не предусматривает непосредственного прямого финансирования частной структуры. Мы глубоко убеждены в том, что канал ATR должен получить поддержку со стороны государства", - сообщил Землинский.

Он добавил, что распределение этих средств будет происходить в рамках действующего законодательства. "Кроме того, есть еще ряд других каналов, которые к нам обратились для того, чтобы обеспечить вещание на временно оккупированных территориях", - отметил Землинский.

По мнению первого заместителя министра, все упомянутые телеканалы должны находиться в равных условиях и получать надлежащее финансирование, ведь нынешнее финансирование существенно ниже того, что просили в министерстве.

"Пользуясь случаем, прошу парламентариев при пересмотре бюджета на текущий год предусмотреть дополнительное соответствующее финансирование", - призвал Землинский.

Издание отметило, что 3 февраля Минреинтеграции заявило, что в 2021 году поддержку за счет средств госбюджета получат телерадиокомпании, вещающие на временно оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей, а также на ВОТ АР Крым и г. Севастополь. На эту программу предусмотрено почти 50 млн грн. При этом в Минреинтеграции заверили, что будут принимать меры для увеличения объемов поддержки.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, поскольку ему не выдали роSSийской лицензии. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.

Владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

В то же время министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что телеканал не получил финансирования из госбюджета, так как возникли разногласия в трактовке закона о государственных закупках между каналом и Государственным казначейством. Как указал глава ведомства, сейчас стороны находятся в процессе поиска решения.

В феврале 2020 года Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Крыма нужен объективный источник информации, и пообещал обеспечить государственную поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR в ближайшее время.

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