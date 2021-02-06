Аваков сообщил, что фигуранты санкций могли поставлять топливо в ОРДЛО

"Где десятки миллионов, которые "черным налом" им раздали, откуда они?".

Аваков сообщил, что фигуранты санкций могли поставлять топливо в ОРДЛО
Фото: mvs.gov.ua

У правоохранителей есть основания утверждать, что фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса.

Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера", пишет "Украинская правда".

"Где десятки миллионов, которые "черным налом" им (работникам санкционных телеканалов) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины", - сообщил министр.

Он добавил, что эти материалы свидетельствуют о "черной кассе", которую зарабатывают на войне и за счет которой финансируют пропаганду.

"А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели (отношение к поставкам топлива боевикам)", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что наложенные санкции не означают, что не будут вестись уголовные дела.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что власть готовится ввести новые санкции против определенных категорий лиц. Под ограничения попадут и ряд народных депутатов Украины.

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