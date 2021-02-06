"Всему свое время": Данилов рассказал, почему Медведчук не фигурирует в санкционных списках

"Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе".

"Всему свое время": Данилов рассказал, почему Медведчук не фигурирует в санкционных списках
Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает введения санкций в отношении главы политического совета Партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".

"Подождите, всему свое время. Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе", - сказал Данилов, отвечая на вопрос журналиста о том, почему постоянно в ходе разговоров о телеканалах, которые исчезли из эфира, возникает фамилия Медведчука, однако в официальных документах его нигде нет.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что власти готовятся ввести новые санкции против определенных категорий лиц. Под ограничения попадут и ряд народных депутатов Украины.

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