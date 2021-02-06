Гражданская жена нардепа Козака имеет квартиру в Москве стоимостью $13 млн - СМИ

Козак не указывает Наталью Лавренюк в своей декларации, которую он обязан подавать как народный депутат.

Наталья Лавренюк, которая является гражданской женой подсанкционного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, владеет элитными апартаментами в Москве стоимостью почти $13 млн.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схеми. Корупція в деталях".

По информации журналистов, двухуровневая квартира площадью в 657 квадратов расположена в одном из самых престижных ЖК в центре Москвы. Апартаменты имеют собственный вход, придомовой участок и гостиную с потолком высотой в 7 метров.

Отмечается, что, кроме квартиры, на Наталью Лавренюк оформлены многочисленные активы Козака: десятки квартир и земельных участков в Украине и доля в роSSийском нефтяном бизнесе семьи Медведчука.

Вместе с тем Тарас Козак не указывает Наталью Лавренюк в своей декларации, которую он обязан подавать как народный депутат.

Напомним, 3 февраля были введены в действие санкции в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Санкции также были введены в отношении самолетов, на которых Медведчук и Козак летали в РоSSию.

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