Гражданская жена нардепа Козака имеет квартиру в Москве стоимостью $13 млн - СМИ
Козак не указывает Наталью Лавренюк в своей декларации, которую он обязан подавать как народный депутат.
Наталья Лавренюк, которая является гражданской женой подсанкционного народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, владеет элитными апартаментами в Москве стоимостью почти $13 млн.
Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схеми. Корупція в деталях".
По информации журналистов, двухуровневая квартира площадью в 657 квадратов расположена в одном из самых престижных ЖК в центре Москвы. Апартаменты имеют собственный вход, придомовой участок и гостиную с потолком высотой в 7 метров.
Отмечается, что, кроме квартиры, на Наталью Лавренюк оформлены многочисленные активы Козака: десятки квартир и земельных участков в Украине и доля в роSSийском нефтяном бизнесе семьи Медведчука.
Вместе с тем Тарас Козак не указывает Наталью Лавренюк в своей декларации, которую он обязан подавать как народный депутат.
Напомним, 3 февраля были введены в действие санкции в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. Под санкции попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.
Санкции также были введены в отношении самолетов, на которых Медведчук и Козак летали в РоSSию.