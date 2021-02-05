За сутки оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

За сутки оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.

В районе ответственности группировки "Восток" роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, роSSийские диверсанты на Донбассе уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия оккупационных войск в "серой зоне" и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
На Донбассе во время дежурства исчез украинский военныйНа Донбассе во время дежурства исчез украинский военный
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские диверсанты уничтожают системы видеонаблюдения в "серой зоне" на Донбассе, - разведкаРоSSийские диверсанты уничтожают системы видеонаблюдения в "серой зоне" на Донбассе, - разведка
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позицииНа Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов МедведчукаАваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов Медведчука
Германия облегчает визовый режим для преследуемых белорусовГермания облегчает визовый режим для преследуемых белорусов
Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на ДонбассеОфис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе
Профильный комитет Рады поддержал переименование поселка на Донбассе в Нью-ЙоркПрофильный комитет Рады поддержал переименование поселка на Донбассе в Нью-Йорк
После деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - РезниковПосле деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - Резников
РоSSийские наемники на Донбассе готовят детей к участию в боевых действияхРоSSийские наемники на Донбассе готовят детей к участию в боевых действиях
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 2 февраляСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 2 февраля
Свободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - РезниковСвободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - Резников
Последние новости
Подгружаем последние новости