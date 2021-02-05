За сутки оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение текущих суток, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.

В районе ответственности группировки "Восток" роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, роSSийские диверсанты на Донбассе уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия оккупационных войск в "серой зоне" и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей.