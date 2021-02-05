За сутки оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
В течение текущих суток, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.
В районе ответственности группировки "Восток" роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, роSSийские диверсанты на Донбассе уничтожают элементы систем видеонаблюдения, чтобы скрыть действия оккупационных войск в "серой зоне" и избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей.