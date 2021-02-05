Зеленский на русском призвал украинцев "не смотреть карманные телеканалы"

Президент Владимир Зеленский записал очередное видео, в котором он призвал граждан "не читать СМИ и не смотреть карманные телеканалы».

Видео опубликовано в фейсбуке.

Президент традиционно призвал граждан не читать средства массовой информации, поскольку, по его мнению, они "не сообщают о всех победах". Он процитировал писателя Михаила Булгакова: "Не читайте перед обедом СМИ ... если, конечно, вы не хотите получить на обед порцию отборной лжи".

Далее президент подчеркнул, что будет продолжать лично рассказывать о победах и достижениях, однако сегодня он будет говорить на русском, поскольку именно на этом языке украинцам "вливали в уши нескончаемые потоки лжи".

"И разоблачать эту ложь я буду на русском ... языке, который, по мнению одной из партий, у нас зажимают ... языке, на котором говорят наши защитники на передовой", - отметил президент.

"Сегодняшний влог я намеренно записал на русском. Сразу же прошу прощения у тех, кого это возмутит. Просто мне очень хочется, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая, учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что, если «по телику и на русском», то это непременно правда.

Президент опроверг сообщения росСМИ о том, что якобы в Украине запретили книги Булгакова. Он пояснил, что книгу, которую запретили, запретили из-за предисловия, где указаны деятели, поддержавшие аннексию Крыма.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.