Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президента

Речь идет о препаратах производства AstraZeneca и Novavax.

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида, - Офис президента
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром здравоохранения Максимом Степановым относительно поставок вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украину.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Глава государства контролирует вопрос поставок вакцины и неоднократно обращался к мировым лидерам за помощью в ускорении предоставления качественных и одобренных к использованию вакцин", - говорится в сообщении.

Во время совещания Степанов сообщил президенту, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставки будут проходить с февраля этого года.

"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее мы преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Степанов сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Напомним, накануне, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

Ранее глава Минздрава заявил, что государство обеспечит бесплатный доступ к вакцинам от COVID-19 для 21 миллиона украинцев уже осенью 2021 года.

31 декабря 2020 года Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?".

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