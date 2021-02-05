РоSSия прибегает к любым средствам для дестабилизации ситуации в Украине, - СНБО

"Агентура РФ сегодня на нашей территории просто безумная".

РоSSия прибегает к любым средствам для дестабилизации ситуации в Украине, - СНБО
Фото: ЦЕНЗОР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что РоSSия прибегает к любым средствам для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

"Агентура РоSSийской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная. Поэтому у нас идет, скажем так, не только война горячая, которая на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированых Россией. У нас есть информационная война, и у нас есть еще, скажем так, шпионская война, которую они ведут каждый день", - сказал Данилов.

Он назвал ошибкой то, что после получения независимости не был расформирован КГБ.

"Я считаю, что мы сделали большую ошибку, когда мы не закрыли на улице Банковой крест-на-крест Службу безопасности, КГБ переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор" , - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что Донбасс и Крым нельзя называть "замороженными" конфликтами.

20 января, во время слушаний комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что не видит, чтобы РоSSия готовилась к военному наступлению на материковую Украину с территории оккупированного полуострова.

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