"Евросолидарность" требует привлечь к ответственности прокремлевских СМИ, - Княжицкий

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» требуют от Службы безопасности Украины немедленно привлечь к ответственности лиц, причастных к террористической деятельности в пользу страны-агрессора. Они присоединились к обращению общественных активистов, которые провели акцию протеста против роSSийской пропаганды и владельцев прокремлевских телевизионных каналов, говорится в пресс-службе " ЕС ".

«Мы давно совместно беремся за то, чтобы роSSийские пропагандистские машины были остановлены в Украине. Чтобы гибридная война не получала никакой поддержки от украинского государства. Мы - «Европейская Солидарность» - требуем, чтобы украинское государство активно боролось со всеми проявлениями гибридной войны, которую мы видим, со всем наступлением, которое происходит сейчас в гуманитарной политике Украины. С наступлением на украинский язык и на украинское образование», - отметил депутат от " ЕС " Николай Княжицкий.

«В парламенте с начала этой каденции лежит мой законопроект о прозрачности медиасобственности и медиафинансирования. Украинцы должны точно знать, кому принадлежат те или иные каналы, какими средствами они финансируются. Общество должно об этом знать. Если это произойдет, то никогда сепаратистские медиа и медиа страны-агрессора, финансирование страны-агрессора не будет так свободно себя чувствовать в независимой стране, как это было до сих пор», - напомнил Княжицкий.

Алексей Гончаренко назвал решение СНБО о блокировании трех телеканалов с откровенно антиукраинской риторикой правильным, однако призвал этот процесс продолжить и вручить подозрения фигурантам.

«Мы приветствуем это решение, но мы хотим, чтобы были сделаны и следующие шаги. Если человек причастен к террористической деятельности, то должно быть подозрение. Это прямая подследственность Службы безопасности Украины. То есть мы ожидаем последующих процессуальных действий в отношении господина Козака вплоть до открытия дела, расследования и передачи в суд. Это должно быть логическим продолжением того шага, который на этой неделе сделал СНБО. Они заявили, что имеют такие доказательства, надо двигаться вперед. Должно быть подписано подозрение относительно Козака, расследование и суд. Это следующие шаги, и именно об этом мы пишем в обращении», - говорит Гончаренко.