Решение о санкциях в отношении телеканалов Медведчука готовилось давно, и отменить его будет невозможно, - Данилов

"Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина РоSSии".

Решение о введении санкций против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

"Эти решения отменить будет уже невозможно, потому что то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев, сегодня это можно уже сказать, материалы - они были реализованы в то время, когда они были готовы", - сказал он.

По словам Данилова, "если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, за неделю, за месяц, то он ошибается. Работа над таким решением началась еще летом прошлого года".

"Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина РФ ", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Более того, когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или иные вещи, которые происходят на этих каналах, нам стало совершенно ясно, что это очень опасная для безопасности страны ситуация, когда они могут перейти уже определенную, скажем так, границу", - добавил он.

Киевский Форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы основания для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля.

США поддержали решение СНБО о санкциях, а в Евросоюзе оценивают ситуацию.

Секретарь СНБО Данилов заявил, что в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой дня, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским 4 февраля послы стран "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука.