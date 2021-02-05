"Слуги народа" перенесли съезд и собираются решить вопрос снятия Дубинского с должности главы организации Киевской области

Партия "Слуга народа" перенесла запланированный на 5 февраля съезд.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции СН Александр Качура.

"Съезд, запланированный на сегодня, перенесли на 10 февраля", - сообщил он.

По информации от источников LB.ua во фракционном составе, причиной переноса съезда являются "консультации по выдвижению кандидатов на довыборы в округах". Теперь принятие решения о выдвижении кандидатов запланировано на среду. Мероприятие будет проходить без участия прессы.

Еще один источник сообщил, что на вторник планируется принятие решения высшим советом партии "Слуга народа" о снятии исключенного из фракции Александра Дубинского с должности главы партийной ячейки в Киевской области.

Как сообщил еще один собеседник, "на конец февраля партия планирует полноценный съезд, где мы будем рассматривать шире все вопросы, касающиеся партийного строительства, проблем и движения дальше".

Напомним, в понедельник стало известно, что 5 февраля СН проведет съезд для выдвижения кандидатов на 82-м и 50-м мажоритарных округах. Съезд должен был проходить в два этапа, во время второго ожидали ряд кадровых перестановок. Среди прочего известно, что планировались изменения в составе политсовета и возможно - изменение самой управляющей структуры партии.

По словам источников, одна из задач - "убрать из руководства людей Трофимова" (первый заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов, - ред.), а также - "укрепить региональную вертикаль". Трофимов в Офисе президента был ответственным за работу с регионами. В ноябре прошлого года Зеленский освободил его от должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил своим внештатным советником.

Довыборы в 87 округе на Ивано-Франковщине объявлены ввиду сложения полномочий народным депутатом Зиновием Андриевичем в связи с избранием на должность мэра Надворной.

На 50 округе объявили довыборы вместо Руслана Требушкина, избранного на местных выборах в октябре мэром Покровска. На обоих округах голосование пройдет 28 марта.