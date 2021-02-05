Глава КСУ, которого не пускают в здание суда, перешел на дистанционную работу

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий перешел на дистанционную работу, потому что сотрудники Управления государственной охраны не пускают его в здание суда.

Об этом сообщили в КСУ агентству "Укринформ".

"В связи с недопущением главы Суда работниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, в настоящее время Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, который в Конституционном Суде Украины введен на период действия карантина", - говорится в сообщении суда.

Это означает, что Тупицкому продолжат платить зарплату в полном объеме.

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призывали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам, но, несмотря на это, УГО все равно перестало пускать его в суд.