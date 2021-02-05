На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе операции Объединенных сил на Донбассе роSSийские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, вблизи Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-мм миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

В районе Крымского был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов Медведчука.