На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

Один боец ОС ранен.

На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе операции Объединенных сил на Донбассе роSSийские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, вблизи Пивденного вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-мм миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

В районе Крымского был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов Медведчука.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
На Донбассе во время дежурства исчез украинский военныйНа Донбассе во время дежурства исчез украинский военный
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские библиотеки в 2020-м получили меньше всего книг за последние три годаУкраинские библиотеки в 2020-м получили меньше всего книг за последние три года
Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов МедведчукаАваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов Медведчука
Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на ДонбассеОфис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе
Профильный комитет Рады поддержал переименование поселка на Донбассе в Нью-ЙоркПрофильный комитет Рады поддержал переименование поселка на Донбассе в Нью-Йорк
После деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - РезниковПосле деоккупации на Донбассе могут установить международную администрацию ООН, - Резников
РоSSийские наемники на Донбассе готовят детей к участию в боевых действияхРоSSийские наемники на Донбассе готовят детей к участию в боевых действиях
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 2 февраляСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 2 февраля
Свободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - РезниковСвободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - Резников
РоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Резников: "Первые выборы на Донбассе состоятся через два-шесть лет после деоккупации"Резников: "Первые выборы на Донбассе состоятся через два-шесть лет после деоккупации"
Последние новости
Подгружаем последние новости