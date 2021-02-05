В Раде едва не подрались из-за предложения не пускать в парламент работников 112, NewsOne и Zik

В Верховной Раде едва не подрались из-за предложения депутата Романа Лозинского ("Голос") не пускать работников 112, NewsOne и Zik в парламент.

Лозинский, выйдя к трибуне, начал свое выступление с выпада в сторону депутатов ОПЗЖ.

"Коллеги, вы слышали позавчера вонь в этом зале? А! Это подгорало у пророSSийских народных депутатов, бывших регионалов, которых уже давным-давно не должно было быть в этом зале. Подгорало из-за того, что СНБО прикрыла помойки, которые занимались пропагандой, - Zik, NewsOne, 112-й канал", - сказал Лозинский.

После этих слов у трибуны начали собираться представители ОПЗЖ во главе с Олегом Волошиным.

"Рашизм не должен проходить и на третий этаж нашего парламента, ведь несмотря на то, что прикрыли грязные помойки роSSийской пропаганды, они до сих пор поднимаются на третий этаж. До сих пор там работают так называемые журналисты, которые борются за свободу слова", - продолжил Лозинский.

К этому моменту у трибуны собралось уже несколько десятков депутатов, которые о чем-то ожесточенно спорили и немного дергали друг друга. Лозинского это не остановило, и он продолжил.

"Враждебная пропаганда не имеет ничего общего со свободой слова. Потому что помощь врагу во время войны - это мазохизм. Потому что телемосты с "Расея 24" - это подыгрывание врагу. Потому что делать своими топ-спикерами Портнова или Азарова, сбежавших из нашей страны после революции Достоинства, - это не свобода слова", - сказал депутат.

"Сделали первый шаг - закрыли роSSийские помойки пропаганды, должны сделать второй шаг - их в украинском парламенте не должно быть. Рашизм не пройдет", - подытожил Лозинский.

Депутаты, собравшиеся возле трибуны, еще немного поспорили между собой и по настоянию первого вице-спикера Руслана Стефанчука разошлись по местам.