Рада в первом чтении поддержала расширение круга лиц, которые могут претендовать на государственную службу

В перечень вносят адвокатов, нотариусов, распорядителей имущества.

Рада в первом чтении поддержала расширение круга лиц, которые могут претендовать на государственную службу
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о расширении круга лиц, которые могут претендовать на государственную службу.

Закон вносит изменения в ч.2 ст.20 "О государственной службе". Закон позволяет участвовать в конкурсе на госслужбу высококвалифицированным специалистам, сообщил народный депутат Игорь Фрис.

Закон добавляет к перечню претендентов адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих, распорядителей имущества, то есть категории самозанятых лиц.

"Целесообразность привлечения к возможности претендовать на государственную службу обусловлена высокими профессиональными характеристиками, например, большой стаж работы, наличие юридической образования", - сообщил Игорь Фрис.

В частности, законопроект устанавливает следующие изменения (новшества выделены курсивом):

  • для должностей категории "А" - общий стаж работы не менее семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере, или опыт адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) не менее трех лет; свободное владение государственным языком, владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы;
  • для должностей категории "Б" в государственном органе, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины, и его аппарате - опыт работы на должностях государственной службы категорий "Б" или "В" или опыт службы в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, или опыт адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) не менее двух лет, свободное владение государственным языком;
  • для должностей категории "Б" в государственном органе, юрисдикция которого распространяется на территорию одной или нескольких областей, города Киева или Севастополя, и его аппарате - опыт работы на должностях государственной службы категорий "Б" или "В" или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, или опыт адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) не менее двух лет, свободное владение государственным языком;
  • для должностей категории "Б" в другом государственном органе, кроме тех, которые указаны в пунктах 2 и 3 настоящей части, - опыт работы на должностях государственной службы категорий "Б" или "В" или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, или опыт адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) не менее одного года, свободное владение государственным языком.

Напомним, что в январе президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе".

Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по его согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

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