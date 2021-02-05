Президент Генассамблеи ООН вакцинировался от COVID-19

70-летнего Волкана Бозкира привили препаратом Pfizer BioNTech.

Президент Генассамблеи ООН вакцинировался от COVID-19
Фото: xinhuanet.com

Президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 70-летний Волкан Бозкир получил первую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом со ссылкой на представителя Бозкира сообщает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что Бозкир получил вакцину Pfizer BioNTech в Нью-Йорке.

После инъекции Бозкир заявил, что его приоритетом остается продвижение справедливого и равномерного распределения вакцин против COVID-19 во всем мире. Он призвал всех людей делать прививки, заявив, что вакцины спасают жизни.

Как сказано в сообщении, президент Генассамблеи на общих основаниях подал заявку на получение прививки, учитывая то, что он старше 65 лет и проживает в Нью-Йорке.

Также сообщается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который неделю назад получил первую дозу вакцины против COVID-19, не имеет побочных эффектов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля могут привить против коронавируса вне очереди, чтобы популяризировать вакцинацию и поднять доверие людей.

29 января в Украине утвердили календарный план вакцинации от коронавируса в 2021-м. На первом этапе будут прививать медицинских работников и бойцов ООС. На втором - пожилых людей.

По последнему опросу группы "Рейтинг", больше половины украинцев не хотят вакцинироваться, даже если это будет бесплатно.

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