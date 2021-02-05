РоSSийской актрисе запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Тарханова в прошлом году снималась на оккупированном полуострове.

РоSSийской актрисе запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники не пустили в Украину роSSийскую актрису, которая в 2020 году нарушила порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

В сообщении Государственной пограничной службы не указано имя актрисы, но ее называют исполнительницей главной роли в сериале "Непотопляемая". Его начали снимать в Крыму осенью прошлого года, главную роль там исполняет Глафира Тарханова.

Актриса прилетела из Стамбула в аэропорт "Борисполь", где ее привлекли к административной ответственности по ст.204-2 КУоАП. После этого Тархановой отказали в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Впоследствии актрису вернули в страну вылета, то есть в Турцию.

Напомним, что порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

Любой человек, который приезжает в Крым на автомобиле или поезде через мост с Кубани или прилетает самолетом, автоматически нарушает украинское законодательство.

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