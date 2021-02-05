Степанов пообещал доступ к COVID-вакцинам 21 млн украинцев до конца осени

В Украине планируют привить не менее 50% граждан.

Степанов пообещал доступ к COVID-вакцинам 21 млн украинцев до конца осени
Фото: Макс Требухов

Государство обеспечит бесплатный доступ к вакцинам от COVID-19 для 21 миллиона украинцев уже осенью 2021 года.

Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует пресс-служба МЗ.

"Минздрав Украины рассчитывает провести четыре этапа вакцинации от COVID-19 до конца осени. Во время этих этапов доступ к безопасным вакцинам получит почти 21 млн украинцев - это люди, которые находятся в зоне риска. Общая цель вакцинации - охватить не менее 50% граждан. Такой процент необходим для выработки коллективного иммунитета. В рамках подготовки к национальной вакцинации мы тщательно готовим как логистическую систему, так и медицинских работников, которые будут проводить вакцинацию", - сообщил министр.

Степанов отметил, что одна из важных задач, которая стоит перед правительством и парламентом, - популяризация вакцинации. Сейчас, по данным социологических исследований, только 43-45% украинцев готовы к бесплатной вакцинации.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что его, президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля могут вакцинировать против коронавируса вне очереди, чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей.

29 января в Украине утвердили календарный план вакцинации от коронавируса в 2021-м. На первом этапе будут прививать медицинских работников и бойцов ООС. На втором - пожилых людей.

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