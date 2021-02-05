В ВАКС заявили об отсутствии давления на судью Бицюка по делу в отношении главы ОАСК

О "чрезвычайном давлении Высшего совета правосудия на судей ВАКС" сообщали в ЦПК.

В ВАКС заявили об отсутствии давления на судью Бицюка по делу в отношении главы ОАСК
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд опроверг информацию о давлении Высшего совета правосудия на следственного судью Андрея Бицюка, который ведет дело главы ОАСК Павла Вовка.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья обращает внимание, что авторы таких сообщений утверждают о давлении Высшего совета правосудия на следственного судью по указанному делу, что не соответствует действительности. Андрей Бицюк подчеркивает, что принимает решение по данному делу, так же, как и по остальным делам, которые он рассматривает, исходя исключительно из материалов дела, руководствуясь действующим уголовным процессуальным законом и исходя из внутреннего убеждения, которое основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Как утверждают в ВАКС, следственный судья призывает воздержаться от публикаций о давлении, вероятном влиянии "или других категорических и лишенных оснований суждений по указанному делу, а также по другим, в которых он осуществляет судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве".

17 июля прошлого года Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Волк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

2 февраля детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте. В декабре Вовку вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа Сергея Кивалова, однако глава ОАСК ее порвал и выбросил. После этого суд не разрешил принудительный привод главы ОАСК.

3 февраля стало известно, что судью Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд.

В Центре противодействия коррупции утверждали, что НАБУ получило разрешение, "несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС, в частности, на Бицюка, по которому открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК".

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