Ветераны военной разведки Украины работали в интересах ФСБ, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность агентурной сети роSSийской ФСБ, в которую входили бывшие украинские военные.

Фото: Пресс-центр СБУ

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

"Агентурная сеть ФСБ РФ действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".

Фото: Пресс-центр СБУ

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, кадровом составе и деятельности Главного управления разведки Минобороны, ССО, Штаба ВМС и так далее.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди высоких должностных лиц ВСУ.

Фото: Пресс-центр СБУ

Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить на территорию страны-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это роSSийская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долларов США .

Фото: Пресс-центр СБУ

Фото: Пресс-центр СБУ

Во время обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила, электродетонаторы и тому подобное.

Фото: Пресс-центр СБУ

В отношении разоблаченных агентов осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ , руководивших агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.