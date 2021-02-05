Ветераны военной разведки Украины работали в интересах ФСБ, - СБУ
Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети в пяти областях.
Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность агентурной сети роSSийской ФСБ, в которую входили бывшие украинские военные.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
"Агентурная сеть ФСБ РФ действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки", - говорится в сообщении.
СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.
Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".
Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, кадровом составе и деятельности Главного управления разведки Минобороны, ССО, Штаба ВМС и так далее.
Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди высоких должностных лиц ВСУ.
Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить на территорию страны-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это роSSийская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долларов США.
Во время обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила, электродетонаторы и тому подобное.
В отношении разоблаченных агентов осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, руководивших агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.
Ранее СБУ установила, что телеграм-каналы "Легитимный" и "Резидент" работают на РоSSию. Их администратор - одесский антимайдановец, а заказчик - военная разведка РФ.