4 февраля в Омске умер заместитель главврача по анестезиологии и реанимации больницы скорой помощи №1 Сергей Максимишин. Он работал в больнице в течение 28 лет. Именно в этом лечебном заведении лечили Алексея Навального после отравления "Новичком".

Какк сообщают роSSийские СМИ , Максимишин умер на рабочем месте из-за сердечного приступа.

"Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал", - заявила "Открытым медиа" пресс-секретарь МОН Омской области Галина Назарова. По ее словам, Максимишина положили в реанимацию, и он там умер.

Соратник Навального Леонид Волков в комментарии CNN подтвердил, что Максимишин руководил лечением роSSийского оппозиционера в Омской больнице.

"Он знал больше кого бы то ни было о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью. Но система здравоохранения в РоSSии оставляет желать лучшего, поэтому врачи в его возрасте могут умирать внезапно. Сомневаюсь, что его смерть будут расследовать", - сказал Леонид Волков.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению опровергли.

Сам Навальный в своем расследовании обвинил в отравлении ФСБ и лично Путина. Президент РФ во время очередной пресс-конференции заявил, что если бы роSSийские спецслужбы хотели отравить оппозиционера, то довели бы дело до конца. При этом Путин называл Навального "пациентом немецкой клиники".

В декабре Навальный опубликовал разговор с агентом ФСБ, причастным к его отравлению.

17 января Навальный прилетел в Москву, где его сразу же арестовали.

27 января расследователи заявили, что сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к убийству трех человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили ОМОН, который применял силу при задержании.

31 января в РоSSии состоялась вторая общегосударственная акция протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Она сопровождалась чрезвычайным, даже по меркам РФ , полицейским насилием. В течение суток было задержано более 5000 человек, среди которых - 82 журналиста. По оценкам либеральных роSSийских СМИ , против митингующих на улицы вышло рекордное количество полиции за последние 20 лет.

Украина призвала к санкциям против РоSSии за "грубое насилие" во время разгона акций протеста.