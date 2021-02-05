У Сенцова родилась дочь

У украинского режиссера, бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова родилась дочь. Девочку назвали Эммой.

Об этом Сенцов сообщил в фейсбуке, опубликовав фото с новорожденной дочкой.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Олегу Сенцову 44 года. Имеет двоих детей, дочь Алину (2002) и сына Владислава (2004), у которого диагностирован аутизм.

Напомним, Сенцов находился в заключении в РоSSии под надуманными обвинениями с мая 2014 по сентябрь 2019 года. В августе 2015 года роSSийский суд приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима за поджог дверей офиса Русской общины Крыма и окна местного отделения "Единой РоSSии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества". Сенцова отпустили в рамках обмена "35 на 35", который состоялся 7 сентября.

Как сообщало Громадське, во время пребывания Сенцова в роSSийском заключении дети находились в оккупированном РФ Крыму: Алина - у старшей сестры Олега Галины, а Влад жил с мамой - бывшей женой Олега Аллой. Выходные дни дети Сенцова проводили у матери Олега в селе Скалистое Бахчисарайского района.

В ноябре Фонд Виктора Пинчука купил квартиры в Киеве пятерым освобожденным украинским политзаключенным Кремля, в том числе Сенцову.