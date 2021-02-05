Памятник Бандере во Львове облили красной краской

Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 5 февраля, в 2.20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганства (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Хулиганам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в начале февраля в польском городе Перемышль разбили памятную доску, посвященную, в частности, украинской художнице Елене Кульчицкой.