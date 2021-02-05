Памятник Бандере во Львове облили красной краской

Полиция открыла дело по факту хулиганства.

Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 5 февраля, в 2.20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганства (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Хулиганам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в начале февраля в польском городе Перемышль разбили памятную доску, посвященную, в частности, украинской художнице Елене Кульчицкой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривенЭкс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
На Донбассе во время дежурства исчез украинский военныйНа Донбассе во время дежурства исчез украинский военный
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
Блок рекламы


Похожие новости
Неизвестные облили кровью подъезд и разбили окна в авто руководству АРМАНеизвестные облили кровью подъезд и разбили окна в авто руководству АРМА
В Индии тысячи фермеров штурмовали исторический памятник во время протестаВ Индии тысячи фермеров штурмовали исторический памятник во время протеста
В Полтаве установят памятник Симону ПетлюреВ Полтаве установят памятник Симону Петлюре
"Европейская солидарность" называет красной линией заявления о возобновлении экспорта газа из РоSSии"Европейская солидарность" называет красной линией заявления о возобновлении экспорта газа из РоSSии
Иран начал обогащение урана до 20%, Израиль напомнил о "красной линии"Иран начал обогащение урана до 20%, Израиль напомнил о "красной линии"
В Киеве вандалы повредили памятник воинам АТОВ Киеве вандалы повредили памятник воинам АТО
Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикойВо Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикой
Во Львове неизвестные сожгли автомобиль детектива НАБУВо Львове неизвестные сожгли автомобиль детектива НАБУ
СБУ предупредила об антитеррористических учениях во ЛьвовеСБУ предупредила об антитеррористических учениях во Львове
"Рождество отменить нельзя": во Львове выступили против локдауна на праздники"Рождество отменить нельзя": во Львове выступили против локдауна на праздники
Последние новости
Подгружаем последние новости