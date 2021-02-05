Памятник Бандере во Львове облили красной краской
Полиция открыла дело по факту хулиганства.
Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Сегодня, 5 февраля, в 2.20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове", - сказано в сообщении.
Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганства (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Хулиганам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства происшествия.
Как сообщалось, в начале февраля в польском городе Перемышль разбили памятную доску, посвященную, в частности, украинской художнице Елене Кульчицкой.