Конгресс исключил из комитетов республиканку Тейлор Грин, которая была сторонницей теории заговоров QAnon
Несколько лет назад она призвала к "казни" демократов.
Палата представителей проголосовала за исключение республиканки Тейлор Грин из комитетов за ее подстрекательские заявления, вызвавшие массовую негативную реакцию среди демократов и расколовшие республиканцев в Конгрессе. Республиканка лишена полномочий в комитете по вопросам образования и труда и бюджетном комитете "ввиду ее поведения".
Демократы палаты представителей организовали голосование после первой попытки повлиять на республиканцев, чтобы они по своей инициативе лишили Грин полномочий в комитете. Однако республиканцы не согласились, а лидер партии в Палате представителей Кевин Маккарти назвал попытки демократов лишить конгрессмена полномочий "партизанским захватом власти", пишет CNN.
Маккарти назвал предыдущие заявления Грин глубоко тревожными и подчеркнул, что они не отражают ценности и убеждения Республиканской партии. Но он обвинил демократов в "поднятии температуры" и беспрецедентном шаге для "партийного захвата власти в отношении комитетских полномочий".
Грин с 2017 года распространяла теорию заговоров QAnon, которая базируется на том, что властные круги в Америке якобы являются педофилами и сатанистами, а Дональд Трамп работал над их разоблачением.
Также известно, что Грин высказывалась в 2018-2019 годах за "смертную казнь некоторых политиков-демократов. Также она заявляла, что стрельбы в школе во Флориде, во время которой убили 17 человек, на самом деле не было.
Во время речи перед голосованием за ее исключение республиканка отметила, что теория заговора заставляла ее верить в неправдоподобные вещи. Она призналась, что была очень увлечена теорией и публиковала о ней сообщения в Facebook. Также она сказала, что в 2018 году была "опечалена из-за некоторых вещей" и чувствовала, что не может доверять правительству.
"Проблема в том, что мне позволяли верить в то, что не было правдой, я задавала вопросы и говорила об этом, и я совершенно об этом жалею", - отметила она.
Напомним, что 11 января соцсеть Twitter объявила, что заблокировала более 70 тысяч аккаунтов, связанных с теорией заговора QAnon, после штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа.