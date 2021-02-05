Зеленский на день рождения устроил вечеринку с тремя десятками людей - "Схемы"

Фото: "Схемы"

Президент Владимир Зеленский отпраздновал свой сорок третий день рождения в компании примерно из 30 человек, утверждают журналисты программы расследований "Схемы".

Праздник пришелся на первый день окончания локадуна в Украине, 25 января, но гости поздравляли президента несколькими днями позже - 29 января. Мероприятие проходило в доме Зеленского на ул. Грушевского, но не на том этаже, где расположена его квартира.

Апартаменты с террасой, где проходило празднование, принадлежат Тимуру Миндичу - совладельцу студии "Квартал-95", бизнес-партнеру Игоря Коломойского и одному из гостей президентского праздника.

Также на террасе были замечены люди, похожие на Владимира Зеленского, актеров "Квартала" Елену Кравец, Евгения Кошевого, Степана Казанина, Валерия Жидкова, Мику Фаталова, первого помощника президента Сергея Шефира, одного из художественных руководителей "Квартала" Александра Пикалова, заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко и других так или иначе связанных с президентом Украины людей.

"В половине третьего уехал и сам Владимир Зеленский - в праздничной компании он находился более 7 часов", - отметили журналисты.

"Схемы" выяснили, что празднование президентского дня рождения продолжалось около восьми часов.

"По подсчетам журналистов, только по тому, что им удалось увидеть и зафиксировать в квартире на Грушевского, 9а - там находилось около 30 гостей. Ни один из них, кроме персонала, не был в защитной маске: ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси. При этом сам Владимир Зеленский как президент с момента начала пандемии неоднократно напоминал украинцам о необходимости соблюдения карантинных мер безопасности", - говорится в материале.

Журналисты спросили у главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, подпадает ли домашнее празднование под требования карантинных ограничений, запрещающих мероприятия с участием более 20 человек без соблюдения дистанции в 1,5 метра.

"Когда мы писали постановление и прописывали именно этот пункт «массовые»- мы там говорили обо всех мероприятиях, не урегулированных настоящим постановлением. Поэтому это касается и домохозяйств. С эпидемической точки зрения постановление прописано именно так", - отметил Ляшко.

На вопрос о том, можно ли вызвать полицию, если кто-то устроил дома праздник с участием более 20 человек, Ляшко ответил утвердительно.

"Это массовое мероприятие. Да. И вызывается полиция. Есть нарушение карантина. Такси приравнивается к общественному транспорту. То есть передвижения за пределами собственного автомобиля. Поэтому нужно быть в маске, как и водитель", - отметил он.

Напомним, что локдаун в Украине действовал в течение 8-25 января. 25 января глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения собирается вернуть адаптивный карантин с зонированием населенных пунктов в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Пока для всей страны действуют ограничения "оранжевой" зоны. Впрочем до этого в Киевской школе экономики отметили, что, согласно их анализу, снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19.

Адаптивный карантин в Украине был введен еще в мае, а действовал он по середину ноября. Во время этого карантина все регионы были разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Еженедельно правительственная и региональная комиссии делали перераспределение по зонам в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

В ноябре Кабмин решил отказаться от этого и ввел карантин выходного дня, когда фактический локдаун был только в течение субботы и воскресенья, а в будние дни по всей стране были ограничения "оранжевой" зоны.

3 февраля глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Он не исключил, что ограничения для различных зон могут пересмотреть и откорректировать.