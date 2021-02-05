Нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн выигрыша от шести фирм

В прошлом году Максим Павлюк задекларировал 900 тыс. грн выигрыша в М.С.Л.

Нардеп от "Слуги народа" задекларировал почти 2 млн грн выигрыша от шести фирм
Фото: molbuk.ua

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк (фракция "Слуга народа") задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает "Интерфакс-Украина".

Так, согласно обнародованной информации, Павлюк 26 января получил выигрыш от фирм "АйЛОТ" (446 тыс. 858 грн), "Западный трейд" (249 тыс. грн), "Киевский трейд" (373 тыс. грн), "Днепровский трейд"(249 тыс. грн), "Прикарпатский трейд" (373 тыс. грн) и "Подольский трейд" (249 тыс. грн). Как вид этого дохода в декларации указана выплата части выигрыша.

В то же время, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, одним из видов деятельности фирмы "АйЛОТ" указана "организация азартных игр", а пяти других - "организация других видов отдыха и развлечений".

В прошлом году в июне нардеп Павлюк задекларировал выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тыс. грн. Также депутат отметил, что хранит наличными 7,9 млн грн, а на счете в ПриватБанке у него всего 107,4 тыс. грн.

Заметим, что ранее держателем акций М.С.Л был депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Максим Павлюк - племянник бизнесмена из Черновцов Ильи Павлюка, был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах.

В апреле 2019 журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором назвали Илью Павлюка главой одной из неформальных групп влияния в избирательном штабе под названием "Регионы".

Ранее Павлюк был известен как помощник на тот момент депутата Игоря Калетника.

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