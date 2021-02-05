Шмыгаль 11 февраля встретится с топ-дипломатом ЕС в Брюсселе

Премьер готовится к редкому зарубежному визиту.

Шмыгаль 11 февраля встретится с топ-дипломатом ЕС в Брюсселе
Фото: Depositphotosjulia_berezovska

В следующий четверг, 11 февраля, в Брюсселе состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина - Европейский Союз.

Как сообщает пресс-служба правительства, Украину на нем будет представлять делегация во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Делегацию Евросоюза возглавит руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель. Также в заседании примет участие комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи.

На саммит вынесут вопрос запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации, а также продвижение в вопросах цифровой экономики, зеленого курса, заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), определение конкретных временных сроков проведения первого заседания кибердиалога Украина - ЕС в 2021 году.

Будет обсуждаться прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации, процесс реформ в Украине. Планируется определить совместные шаги, направленные на дальнейшее развитие политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Особое внимание уделят противодействию вооруженной агрессии РоSSии, а также сфере безопасности и гуманитарной ситуации, прежде всего в контексте пандемии COVID-19, на временно оккупированных территориях в Крыму и на востоке Украины.

По результатам заседания примут совместное заявление.

Напомним, что 9 февраля у Шмыгаля предусмотрена встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Предыдущее заседание Совета ассоциации Украина - ЕС состоялось 28 января 2020 года в Брюсселе.

Совет ассоциации Украина - ЕС, состоящий из членов Кабинета Министров, членов Совета ЕС и Европейской комиссии, создан для контроля и мониторинга применения Соглашения об ассоциации, изучения двусторонних или международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Заседания Совета проводят на уровне министров по меньшей мере раз в год, председательство осуществляется поочередно представителями Украины и ЕС.

Первое заседание Совета состоялось 15 декабря 2014 года.

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