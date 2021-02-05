Пудрик заявил о попытках контрабандистов дискредитировать его и таможню

Он также утверждает, что за ним и его семьей незаконно следят, шлют угрозы и "приветы".

Заместитель руководителя Одесской таможни Денис Пудрик заявил о попытке контрабандистов дискредитировать его. Следующим шагом может стать попытка возбуждения уголовного производства против него. Об этом Пудрик написал на своей странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.

"В последнее время наблюдаю за неуклюжими попытками дискредитации меня как таможенника и заместителя руководителя Одесской таможни и Гостаможслужбы как органа, на который государством возложены функции по обеспечению таможенной безопасности и защиты таможенных интересов Украины. Цель - очень простая, превратить таможню в карманный орган в руках контрабандистов, чтобы без проблем обслуживать свои нехитрые схемы", - написал Пудрик.

Для этого, по его словам, "заинтересованные лица" даже запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением.

Он также утверждает, что за ним и его семьей незаконно следят, шлют угрозы и "приветы".

"Кроме того, изо всех сил ищут способы организовать возбуждение уголовного производства против меня, чтобы сделать очередную "сенсацию" (как с квартирой моей жены с невероятной площадью 56 кв.м), однако никак не могут придумать повод", - добавляет заместитель руководителя одесской таможни.

Он также сообщил, что это далеко не первая и точно не последняя из подобных кампаний.

"Удручает лишь тот факт, что эти "дельцы" решили использовать в своей грязной кампании еще и мою семью. Это уже полное отсутствие морали и тотальная деградация... Но кто бы и каким бы образом не пытался сопротивляться работникам Гостаможслужбы, какие бы безобразные методы для этого не шли в ход, знайте - у вас ничего не получится", - констатирует Пудрик.

Напомним, в 2020 году Одесской таможней было обеспечено перечисление в госбюджет почти 41,5 млрд грн. Несмотря на пандемию, этот показатель превысил таможенные поступления 2019 года на 2,5 млрд грн, или более чем 36 млн долл. США .

Самыми резонансными случаями выявления одесскими таможенниками контрабанды в прошлом году стали: попытки незаконного ввоза 750 кг каптагона (психостимуляторов), стоимость его на «черном» рынке составляет 840 млн грн (ноябрь 2020 года), попытки незаконного ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный", стоимость наркотика на "черном" рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020 года), попытка ввоза в Одесский порт 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020 года).

18 декабря также сообщалось, что Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн.

Ранее в интервью РБК-Украина Денис Пудрик утверждал, что его назначение на Одесскую таможню не подошло группе одесских контрабандистов, которые пытались ранее отстранить его от должности.