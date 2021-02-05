Верховная Рада приняла введение электронных трудовых книжек

На полный переход отвели 5 лет.

Верховная Рада приняла введение электронных трудовых книжек
Фото: LB.ua

Верховная Рада одобрила введение электронных трудовых книжек в Украине.

За проект закона №3623 проголосовали 265 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, переход на электронные трудовые книжки должен произойти за пять лет. За это время можно использовать как традиционные бумажные, так и электронные книги о трудовой деятельности работника.

Также закон устанавливает, что пенсия будет назначаться автоматически, то есть без личного обращения лица, но с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. При этом, если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%. В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

Напомним, что законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат Кабмин утвердил еще в начале июня 2020-го.

Оригинал бумажной трудовой книжки будет передаваться на хранение работнику как официальный документ, а если работник пожелает продолжить ее ведение, работодатель по его требованию будет обязан параллельно с электронным учетом трудовой деятельности вносить в книгу записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Предыдущее правительство Алексея Гончарука тоже предлагало перевести трудовые книжки в электронный формат. Законопроект не успели рассмотреть, и после смены Кабмина отозвали.

С 2000 года данные о трудовом стаже вносят в электронные реестры.

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