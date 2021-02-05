Корниенко: Конституционный суд сейчас находится в "полузамороженном состоянии", и это хорошо

Глава СН отметил, что суд мог поотменять все реформы.

Корниенко: Конституционный суд сейчас находится в "полузамороженном состоянии", и это хорошо
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Конституционный суд Украины сейчас находится в "полузамороженном состоянии", и это хорошо.

По его словам, КС принимал "политически мотивированные решения", которые не являются полезными для страны. Об этом Корниенко сообщил роSSийскому изданию "Медуза".

"КС мог поотменять все реформы, которые были в том числе и обязательствами Украины перед нашими международными партнерами. На главу Конституционного суда заведено уголовное дело, президент использовал свое право согласно Уголовному кодексу и отстранил его на определенный срок, и пока Тупицкий оспаривает свое отстранение, суд не может заседать. Главное, чтобы он перестал вредить Украине", - заявил глава партии.

Корниенко добавил, что СН работает над серией законопроектов, в том числе и по усложнению процедуры работы Конституционного суда, чтобы труднее было принимать политические решения.

Также он отметил, что контроль над КС "жизненно необходим", ведь "когда КС работает не на народ, а на бизнесменов, это точно не является полезным для общества".

Напомним, что в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Подозрение выписали после того, как журналисты "Схем" опубликовали записи прослушивания Тупицкого. Судью "записывали" в октябре 2018 года в рамках уголовного дела по экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову, который находится в розыске.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призывали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.

Все это происходило на фоне конституционного кризиса, который пришлось решать новыми законодательными актами, которые вернули электронные декларации и полномочия НАПК.

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