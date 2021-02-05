Объявление импичмента Зеленскому партией ОПЗЖ технически невозможно, - Корниенко в интервью роSSийской "Медузе"

Для импичмента нужно создать следственную комиссию в Раде в составе 150 депутатов.

Объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому партией ОПЗЖ технически невозможно.

Для запуска процедуры импичмента нужно создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, а ОПЗЖ не имеет такого количества. Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью роSSийскому изданию "Медуза".

"Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности сделать это мы не видим", - заявил Корниенко.

Напомним, что 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы основания для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Президент заверил, что в Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова. Решение о блокировании работы трех телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, не имеет никакого отношения к другим медиа.

На следующий день после введения санкций фракция ОПЗЖ взяла слово с парламентской трибуны. Вадим Рабинович назвал власть "фашистским дьяволом", заявил о запуске процедуры импичмента и пытался спеть "Вставай, страна огромная".

4 февраля в Офисе президента заявили, что расценивают требование "Оппозиционные платформы - За жизнь" в отношении импичмента Владимира Зеленского в ответ на решение СНБО о санкциях, "как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов соруководителя этой политической структуры".