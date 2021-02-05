Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина

Речь идет о более чем 13 странах ЕС.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью TSN.ua.

Вице-премьер отметила, что сегодня правительство завершает консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС .

"Есть несколько стран ЕС , одна из них очень дружественная нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и большое количество стран ЕС , не имея таких излишков, все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам", - сказала Стефанишина.

По ее словам, речь идет о более чем 13 стран ЕС .

"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - сообщила Стефанишина.

Назвать соответствующие страны она отказалась, сославшись на конфиденциальный характер этой информации.

Напомним, что вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 начнут поступать в Украину в рамках механизма COVAX уже в феврале текущего года.