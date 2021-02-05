Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов Медведчука

Он рекомендовал посмотреть на решение о введении санкций в отношении трех телеканалов через призму обострения ситуации на Донбассе.

Аваков заявил об обострении ситуации на Донбассе перед принятием санкций в отношении каналов Медведчука
Фото: mvs.gov.ua

Накануне принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком, ситуация на Донбассе существенно обострилась. Это заставило президента Владимира Зеленского отправить на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "1+1".

"Накануне что происходило? Что обсуждалось на том же заседании СНБО (относительно санкций против телеканалов - ред.), в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последние неделю. Никакого мирного процесса уже нет. действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет", - сказал Аваков.

Он также рекомендовал посмотреть на решение о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK через призму обострения ситуации на Донбассе.

Напомним, 4 февраля в результате обстрела со стороны роSSийских наемников в Донбассе получил ранение украинский военнослужащий.

2 февраля на Донбассе погиб военнослужащий 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко из села Грушевка Первомайского района Николаевской области.

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