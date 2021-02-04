Блокировка каналов Медведчука: в Верховном суде обжаловали указ Зеленского

В Верховном суде обжаловали указ президента Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политического Совета партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, оспаривающих Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно приложению 2 к решению СНБОУ, применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что искам, которые поступили в суд, присвоено регистрационные номера дел – №9901/22/21, №9901/23/21.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Президент заверил, что в Украине на сегодня нет угрозы свободе слова. Решение о блокировании работы трех телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, не имеет никакого отношения к другим медиа.