Блокировка каналов Медведчука: в Верховном суде обжаловали указ Зеленского

Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера.

Блокировка каналов Медведчука: в Верховном суде обжаловали указ Зеленского
Фото: Макс Требухов

В Верховном суде обжаловали указ президента Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политического Совета партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, оспаривающих Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно приложению 2 к решению СНБОУ, применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что искам, которые поступили в суд, присвоено регистрационные номера дел – №9901/22/21, №9901/23/21.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Президент заверил, что в Украине на сегодня нет угрозы свободе слова. Решение о блокировании работы трех телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, не имеет никакого отношения к другим медиа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифтеДетективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте
Зеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов МедведчукаЗеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов МедведчукаПослы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука
У Зеленского отреагировали на требование ОПЗЖ об импичментеУ Зеленского отреагировали на требование ОПЗЖ об импичменте
Секретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканаловСекретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканалов
Великобритания и Канада поддерживают санкции в отношении телеканалов МедведчукаВеликобритания и Канада поддерживают санкции в отношении телеканалов Медведчука
В Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова, - Зеленский на встрече с руководителями телеканаловВ Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова, - Зеленский на встрече с руководителями телеканалов
Зеленский обсудил блокировку каналов Медведчука с послами стран G7 и ЕСЗеленский обсудил блокировку каналов Медведчука с послами стран G7 и ЕС
Секретарь СНБО: В Украине много антиукраинских каналов, но для санкций нужны основанияСекретарь СНБО: В Украине много антиукраинских каналов, но для санкций нужны основания
Минкульт призвал киностудию Довженко прекратить сотрудничество с телеканалами МедведчукаМинкульт призвал киностудию Довженко прекратить сотрудничество с телеканалами Медведчука
США и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов МедведчукаСША и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов Медведчука
Двое судей КСУ подали иск о недополученной во время карантина зарплатеДвое судей КСУ подали иск о недополученной во время карантина зарплате
Последние новости
Подгружаем последние новости