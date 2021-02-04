"Слуга народа", "Голос" и "ЕС" просят правительство и СНБО расследовать аварию на Запорожской ТЭС

Парламентарии также хотят знать, выполняет ли компания Рината Ахметова приватизационный договор по покупке электростанции.

"Слуга народа", "Голос" и "ЕС" просят правительство и СНБО расследовать аварию на Запорожской ТЭС
Фото: dniproenergo.com.ua

25 депутатов ВР хотят выяснить подробности аварии на Запорожской ТЭС, о нанесенном ущербе и выполнила ли компания ДТЭК приватизационный договор по покупке электростанции. Об этом говорится в обращениях на имя глав СНБО и правительства, которые оказались в распоряжении НВ.

«Мы, народные депутаты Украины, обеспокоены аварией, произошедшей 3 февраля 2021 года на тепловой электростанции ДТЭК Запорожская ТЭС, входящей в состав АО «ДТЭК Днепроэнерго», - говорится в обращении депутатов.

Также депутаты просят СНБО проверить информацию, распространенную в СМИ о том, что на территории Запорожской ТЭС «среди производственных установок вечером был пожар».

Дополнительно представители парламента хотят, чтобы глава СНБО Алексей Данилов создал комиссию по расследованию причин аварии на Запорожской ТЭС и предоставил информацию о последствиях аварии и оценку нанесенного ущерба.

Кроме того, депутаты хотят получить копию договора купли-продажи Запорожской ТЭС компанией ДТЭК, а также акты Фонда государственного имущества Украины по выполнению условий Договора, в части обеспечения экологических требований: установки фильтров и мониторинга выбросов.

И узнать, почему рабочая группа СНБО по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере задекларировала дальнейшее наращивание тепловой энергии, что противоречит международным обязательствам по отказу от ископаемых видов топлива в пользу чистой энергетики.

С этими же требованиями народные избранники обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Подписанты:

1. Леся Василенко, Голос

2. Ирина Геращенко, Европейская солидарность

3. Инна Совсун, Голос

4. Олег Бондаренко, Слуга народа

5. Андрей Жупанин, Слуга народа

6. Ирина Геращенко, Европейская солидарность

7. Климпуш-Цинцадзе, Европейская солидарность

8. Евгения Кравчук, Слуга народа

9. Андрей Герус, Слуга народа

10. Игорь Кривошеев, Слуга народа

11. Андрей Задорожний, Слуга народа

12. Юлия Овчинникова, Слуга народа

13. Елена Криворучкина, Слуга народа

14. Кирилл Нестеренко, Слуга народа

15. Дмитрий Наталуха, Слуга народа

16. Леся Забуранная, Голос

17. Алена Шкрум, Батькивщина

18. Мария Мезенцева, Слуга народа

19. Елена Хоменко, Слуга народа (не подписала обращение в КМУ)

20. Соломия Бобровская, Голос

21. Роман Костенко, Голос

22. Ярослав Железняк, Голос

23. Ярослав Рущишин, Голос

24.Ярослав Юрчишин, Голос

25. Галина Васильченко, Голос

Напомним, 3 февраля на тепловой электростанции ДТЭК Запорожская ТЭС, входящей в состав АО «ДТЭК Днепроэнерго», произошла авария.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что весь город и соседние населенные пункты остались без электроснабжения.

В тот же день глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что энергообеспечение города Энергодара восстановлено.

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