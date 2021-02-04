Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука

Дипломаты провели встречу с президентом Зеленским.

Послы "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука
Фото: yuzle.com

Президент Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки". На встрече они поддержали закрытие каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом говорится в сообщении в Twitter послов G7.

Сообщается, что стороны провели продуктивный диалог, послы заслушали план Зеленского по судебной реформе, а также приветствовали начальный прогресс в вопросе СБУ.

"Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - сказано в сообщении.

Они подчеркнули необходимость судебной реформы, включая реформу Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, послы обеспокоены законопроектами №3711 и 4229, поскольку они не обеспечат отбор честных судей.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

США поддержали решение СНБО о санкциях, а в Евросоюзе оценивают ситуацию.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой дня, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В День независимости проведут парад с привлечением военной техникиВ День независимости проведут парад с привлечением военной техники
Посол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируютПосол США в РоSSии: ослаблять санкции против Москвы не планируют
ВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другимВОЗ призвала богатые страны приостановить вакцинацию и помочь другим
Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифтеДетективы НАБУ пытались вручить ходатайство главе ОАСК Вовку в лифте
Зеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов МедведчукаЗеленский ввел санкции в отношении нардепа Козака и телеканалов Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Секретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканаловСекретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканалов
Великобритания и Канада поддерживают санкции в отношении телеканалов МедведчукаВеликобритания и Канада поддерживают санкции в отношении телеканалов Медведчука
В Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова, - Зеленский на встрече с руководителями телеканаловВ Украине на сегодняшний день нет угрозы свободе слова, - Зеленский на встрече с руководителями телеканалов
Зеленский обсудил блокировку каналов Медведчука с послами стран G7 и ЕСЗеленский обсудил блокировку каналов Медведчука с послами стран G7 и ЕС
Минкульт призвал киностудию Довженко прекратить сотрудничество с телеканалами МедведчукаМинкульт призвал киностудию Довженко прекратить сотрудничество с телеканалами Медведчука
США и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов МедведчукаСША и ЕС поддерживают решение СНБО о санкциях против телеканалов Медведчука
Разумков не поддержал санкции против каналов МедведчукаРазумков не поддержал санкции против каналов Медведчука
Арахамия предупредил о возможном блокировании трибуны в Раде из-за санкций против телеканаловАрахамия предупредил о возможном блокировании трибуны в Раде из-за санкций против телеканалов
Блокирование каналов Медведчука: СНБО воспользовался решением Рады от 2018 годаБлокирование каналов Медведчука: СНБО воспользовался решением Рады от 2018 года
Владимир Зеленский выдал указ о запрете трех украинских телеканалов: реакция СетиВладимир Зеленский выдал указ о запрете трех украинских телеканалов: реакция Сети
Последние новости
Подгружаем последние новости