Сущенко идет кандидатом от "ЕС" в Раду

"Европейская Солидарность" приняла решение выдвинуть бывшего политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в 197-м округе на Черкащине.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

Как отметил лидер партии Петр Порошенко, опыт Романа Сущенко поможет парламентской борьбе с роSSийской пятой колонной.

"Фракцию «Европейской Солидарности» в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты - это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ , даже на поле боя. И именно таким человеком, без сомнения, является Роман Сущенко. Человек, прошедший роSSийские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", - подчеркнул Порошенко.

Довыборы в Раду на Черкащине должны состояться в связи с тем, что народный депутат от 197-го округа Александр Скичко стал главой ОГА.

Напомним, Сущенко задержали с нарушением международных правил 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. В октябре ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко освободили в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными между РФ и Украиной в формате 35 на 35.

Перед местными выборами Сущенко возглавил Черкасскую областную организацию партии "Европейская солидарность". В декабря 2020 года он стал первым заместителем главы Черкасского областного совета.