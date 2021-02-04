У Зеленского отреагировали на требование ОПЗЖ об импичменте

"Не стоит отождествлять свободу слова и произвол пропаганды и тем более за деньги и в интересах государства-агрессора".

У Зеленского отреагировали на требование ОПЗЖ об импичменте
Фото: instagram.com/iuliia_mendel/

В Офисе президента расценивают требование "Оппозиционной платформы - За жизнь" импичмента Владимира Зеленского в ответ на решение СНБО о санкциях "как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов соруководителя этой политической структуры".

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"На самом деле в этом случае импичмент - это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединения общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии", - написала она в фейсбуке.

Пресс-секретарь президента напомнила руководству ОПЗЖ, "которое было касательно к власти Украины на протяжении 30 лет и, как черт ладана, боялось такого инструмента, как импичмент", что именно командой партии "Слуга народа" был принят закон об импичменте президента.

"Но мы дали этот инструмент обществу явно не для того, чтобы его использовали, пытаясь помочь РоSSии восстановить пропагандистские инструменты в Украине. Не стоит отождествлять свободу слова и произвол пропаганды и тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур", - пояснила она.

По словам Мендель, если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы.

"Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека", - подчеркнула Юлия Мендель.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Президент заверил, что в Украине на сегодня нет угрозы свободе слова. Решение о блокировании работы трех телеканалов, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, не имеет никакого отношения к другим медиа.

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