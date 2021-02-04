Миссия МВФ продолжает работу в Украине

Дополнительной информации о работе миссии пока еще нет.

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работу.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

На традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне он отметил, что какая-то дополнительная информация о работе миссии пока отсутствует, и посоветовал дождаться коммуникаций позже.

Неделю назад министр финансов Сергей Марченко сообщил, что работа миссии продолжена на 7-10 дней. По его словам, стороны находились в активной стадии переговоров, и за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

Напомним, 11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от Фонда новый транш.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко оценивает шансы на получение второго транша как высокие. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на получение Украиной транша МВФ в феврале-марте 2021 года.

Первый и пока что единственный транш по действующей программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов. В рамках предыдущей программы stand-by Украина получила только один транш в размере $1,4 млрд.