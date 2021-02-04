Один из задержанных за пикет телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции

Активист требует приезда в управление полиции министра внутренних дел Арсена Авакова.

Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" активист Алексей Середюк влез на подоконник 4-го этажа здания Шевченковского управления полиции с внешней стороны стены и угрожает прыгнуть, если не отпустят его и его побратимов.

Фото: facebook/Dmytro Khiluk

Также Середюк требует приезда к управлению министра внутренних дел Арсена Авакова и закрытия телеканала "Наш", сообщает УНИАН.

По данным издания, сейчас одного задержанного уже отпустили, все остальные находятся в управлении полиции.

У здания собрались несколько десятков активистов организаций "Братство", "Неизвестный патриот", "Основа будущего", чтобы поддержать задержанных.

К Шевченковскому управлению полиции подъехал пожарный автомобиль с подъемником, чтобы снять с окна здания активиста.

Фото: facebook/Dmytro Khiluk

По информации пресс-службы столичной полиции, задержаны четверо протестующих, пока на них составляют административные протоколы.

Участники акции призвали "всех патриотов остановить агрессию РоSSии в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда".

"Все к мураевскому телеканалу "Наш"! Закроем вместе рупор ордынского Кремля", - говорилось в анонсе акции.

Напомним, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

США поддержали решение СНБО о санкциях, а в Евросоюзе оценивают ситуацию.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что в Украине

работает много телеканалов с антиукраинской повесткой, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.

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