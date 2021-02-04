Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен

Находясь в должности и.о. главы, он завышал зарплаты топ-менеджерам компании.

Экс-руководителю ГПЗКУ Саймону Чернявскому сообщено о подозрении в растрате более 9 млн гривен
Фото: пресс-служба Мрии

Бывшему исполняющему обязанности главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Саймону Чернявскому сообщено о подозрении по факту растраты в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Великобритании, будучи исполняющим обязанности главы правления госпредприятия, причинил материальный ущерб, незаконно изменив штатное расписание и коллективный договор. Он дополнительно ввел в штат общества 18 должностей и повысил размеры должностных окладов, премий и надбавок.

В частности, первому заместителю главы правления был увеличен должностной оклад с 100 до 500 тыс. грн, заместителям главы правления с 70 до 450 тыс. грн, а директорам департаментов с 80 до 250 тыс. грн.

В течение января-февраля 2020 года должностным лицам было выплачено только премий на более чем 4 млн грн.

"Такие действия экс-должностного лица привели к убыткам государственному предприятию на более чем 9 млн грн, что подтверждается аудиторской проверкой и выводами судебно-экономической экспертизы", - отмечают в ОГП.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществлялся Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, в апреле прошлого года исполняющий обязанности главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Саймон Чернявский решил не участвовать в конкурсе на должность главы корпорации. Он заявил, что пришел в ГПЗКУ как член антикризисной команды, которой за 4 месяца удалось оценить реальное положение дел в компании и разработать план стабилизационных мер. По словам Чернявского, у его команды было различное с акционером видение развития компании.

Напомним, в 2015-2019 годах Чернявский был гендиректором агрохолдинга "Мрия". Он возглавил компанию после дефолта, а ушел после продажи саудовской компании Saudi Agricultural&Livestock Investment Co.(Salic).

В 2011-2015 годах он руководил агрохолдингом HarvEast Рината Ахметова и Вадима Новинского.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В частности, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют ориентировочно 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

В последние два года до Чернявского компанией руководила Ирина Марченко.

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