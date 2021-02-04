Турция пока не готова свободно торговать с Украиной

Турция пока не готова свободно торговать с Украиной

Пока что рано говорить о завершении процесса подготовки к подписанию Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью турецкому агентству "Анадолу", передает пресс-служба Минфина.

"За последнее время переговоры существенно продвинулись в части тарифных и нетарифных ограничений, ввозных пошлин на товары и услуги. Продолжаем переговоры и поиск решений, приемлемых и выгодных для обеих сторон. Ждем от турецкой стороны позиции по либерализации торговли товарами металлургии и предложения о доступе на рынок товаров и услуг", – подчеркнул С.Марченко.

В то же время министр отметил, что сегодня Турция – четвертый в мире рынок для украинского экспорта и шестой партнер по уровню товарооборота. Так, в 2019 году объемы двусторонней торговли достигли 5 млрд долл, а за 9 месяцев 2020 года этот показатель составлял 3,7 млрд долл.

С.Марченко добавил, что объем турецких инвестиций в Украину превышает 500 млн долл., а с учетом ресурсов, привлеченных через банковские структуры и совместные предприятия в других странах, их объем достигает 3 млрд долл. Однако, по его мнению, этот уровень является недостаточным, учитывая возможности стран.

Как сообщалось, в октябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявлял, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано в ближайшее время, хотя переговорный процесс в рамках его подготовки продвигается непросто.

Перед этим, в сентябре 2020 года, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка заявлял, что Украина и Турция перезагрузили переговорный процесс по соглашению о свободной торговле и договорились разработать новые предложения, полностью обновив текст в части, касающейся тарифных обязательств.

По его словам, текст документа полностью обновился, в частности, в части, касающейся тарифных обязательств.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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