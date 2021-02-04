Рада в первом чтении приняла закон, который позволит выезд за границу по электронным паспортам

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Законопроект №4355 поддержали 303 парламентария.

Как указано в пояснительной записке, принятие законопроекта обеспечит возможность беспрепятственного использования гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу.

Проект разработан с целью закрепления на уровне закона возможности использования гражданами Украины отображенной в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте жительства.

Также законопроектом предусматривается приведение терминологии Закона "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" в соответствие с Законом Украины "Об электронных доверительных услугах".

Напомним, в апреле прошлого года Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по отображению паспортной информации в мобильном приложении "Дія". Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

В октябре 2020 года НБУ разрешил открывать банковский счет с "паспортом в смартфоне".