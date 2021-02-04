Апелляционная палата ВАКС приостановила передачу дела Татарова из НАБУ в СБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда остановила решение Печерского суда, который обязал забрать дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова у Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Впоследствии это подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро. В НАБУ отметили, что приостановка передачи дела действует до рассмотрения этого вопроса Апелляционной палатой ВАКС.

"Именно на основании этого решения Печерского суда заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой противоправно передал дело в СБУ . Теперь, когда выполнение этого незаконного постановления остановлено, Венедиктова должна отменить решение своего заместителя о передаче дела. А дело, соответственно, вернуть в НАБУ", - говорится в сообщении ЦПК.

В НАБУ добавили, что АП ВАКС также обязала ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 года предоставить упомянутое решение Печерского райсуда, которое следователи ГБР потребовали якобы под предлогом расследования действий Генерального прокурора по незаконной замене прокуроров САП в производстве НАБУ и тем самым заблокировали рассмотрение апелляционной жалобы законным путем - в АП ВАКС.

В ЦПК отметили, что новые прокуроры от Офиса генпрокурора, назначенные вместо САП, просили не рассматривать жалобу на решение Печерского суда вообще, потому что якобы дело уже не подсудно ВАКС.

"Ранее новые прокуроры от ОГП изменили подозрение экс-депутату Максиму Микитасю, от которого Татаров и передавал взятку, с коррупционной статьи на некоррупционную. Теперь они пытаются аргументировать этим то, что дело Татарова не может рассматриваться в ВАКС", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 декабря прошлого года ВАКС должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ . По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.

Позже стало известно, что заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на 28 декабря, поскольку после передачи дела от НАБУ в СБУ стало неизвестно, кто должен представлять обвинение.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело из НАБУ другому правоохранительному органу. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать только ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.