Секретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканалов

"Возможна ли была бы работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны фашистских газет и радиостанций?"

Секретарь СНБО ответил международным федерациям журналистов на критику за отключение телеканалов
Фото: president.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил международным федерациям журналистов EFJ-IFJ, которые раскритиковали решение отключить пророSSийские телеканалы.

"Считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностных оценок и стандартных заявлений, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме", - говорится в ответе Данилова.

Секретарь СНБО сказал, что Украина уже семь лет живет в состоянии гибридной войны, а телеканалы 112 Украина, NewsOne и Zik были одним из орудий РоSSии.

"IFJ и EFJ стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, о судьбе которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности", - заявил Данилов.

"Возможна ли была бы работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на «свободу слова»? А Украина на сегодняшний день находится в ситуации открытой военной агрессии, когда впервые с 1945 года на европейском континенте одна страна предприняла попытку аннексировать часть территории другого государства. На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - сказал Данилов.

Напомним, что 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и Zik.

Основанием для санкций стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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