Парламент принял в первом чтении законопроект об общественном здоровье, но без положений о вакцинации

Парламент рассмотрел в первом чтении проект закона об общественном здоровье. Этот документ вызвал возмущение среди некоторых нардепов и общественности, поскольку устанавливал обязательную вакцинацию при определенных условиях.

Однако во время подготовки к первому чтению все положения о вакцинации убрали. За документ проголосовали 242 народных депутата.

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий сообщил, что из законопроекта решили исключить все положения по вакцинации. Также решили не отменять закон "О защите населения от инфекционных болезней", не создавать отдельный орган в сфере общественного здоровья (службы по борьбе с биологическими угрозами), а сделать на базе Центра общественного здоровья экспертное учреждение в сфере общественного здоровья.

В то же время предлагается создать сеть территориальных центров контроля и профилактики заболеваний. Функционал центров не предусматривает выдачу разрешений, применение санкций или согласование проверок предприятий.

Законопроект в целом:

вводит на законодательном уровне понятие "общественное здоровье" как сферу знаний и организованную деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предупреждению болезней и увеличению продолжительности жизни;

определяет субъектов правоотношений в системе общественного здоровья;

определяет и разграничивает полномочия Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе общественного здоровья;

предусматривает создание Координационного совета по вопросам общественного здоровья как постоянного консультативного органа Министерства здравоохранения Украины по вопросам общественного здоровья;

определяет понятие компетентного органа в сфере общественного здоровья;

определяет оперативные функции общественного здоровья, то есть основные направления деятельности, которые осуществляются в государстве для обеспечения максимально высоких показателей здоровья и благополучия населения, а также наиболее полного соблюдения принципа справедливости в отношении здоровья;

определяет основные принципы осуществления оперативной функции эпидемиологического надзора, в том числе формирование информационного фонда общественного здоровья как государственного информационного ресурса, содержащего данные о состоянии здоровья, благополучии населения и показателях среды жизнедеятельности;

определяет основные принципы осуществления оперативной функции мониторинга готовности и реагирования на опасные факторы и чрезвычайные ситуации в сфере общественного здоровья, в том числе положения по выполнению Международных медико-санитарных правил, а также своевременность реагирования с целью локализации и ликвидации таких угроз;

закладывает основные принципы кадрового, научного и финансового обеспечения системы общественного здоровья.

Первая редакция законопроекта давала правительству право на принятие решения о дополнительном профилактическом прививании населения при угрозе эпидемии инфекционной болезни.

В 2018 году Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект Закона "О системе общественного здоровья". Этот законопроект был следующим этапом системных изменений, которые Минздрав вводил в сфере здравоохранения.

Предполагалось, что после принятия закона "О системе общественного здоровья" будут внедрены 10 оперативных функций общественного здоровья ВОЗ, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, продление активного, трудоспособного возраста и поощрение здорового образа жизни.

Также речь шла о введении модели управления системой общественного здоровья по принципу субсидиарности, когда полномочия принятия решений предоставляются органам местной власти. Это означает, что высшие звенья управления должны быть дополнительными или второстепенными при решении задач, возникающих на низших ступенях.