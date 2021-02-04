Неизвестные облили кровью подъезд и разбили окна в авто руководству АРМА

В агентстве заявили о давлении.

Неизвестные облили кровью подъезд и разбили окна в авто руководству АРМА
Фото: Макс Требухов

На сотрудников Агентства по розыску и менеджменту активов продолжается систематическое давление в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационных акций.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений Агентства, "создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей".

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

"Тщательная организованность преступных действий, объектами которых за короткое время стали ответственные за принятие решений сотрудники АРМА, свидетельствует о намерениях неизвестных лиц помешать служебной деятельности представителей Агентства", - говорится в сообщении.

По всем эпизодам выявленных преступлений поданы заявления в правоохранительные органы, на основании чего открыты уголовные производства. АРМА рассчитывает на оперативное обнаружение и привлечение злоумышленников к ответственности.

Заместитель главы АРМА Владимир Павленко в комментарии УП уточнил, что речь идет о событиях последних дней. Неизвестные, в частности, разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства Агентства, ответственным за принятие решений. Кто именно за этим стоит, в АРМА не знают.

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