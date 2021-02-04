Суд разрешил задержать экс-заместителя главы СБУ Нескоромного

Суд разрешил правоохранителям задержать бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте МВД в разделе "Розыск" среди лиц, скрывающихся от органов власти.

Дата исчезновения Нескоромного, по данным МВД , - 29 января 2021 года, статья обвинения - часть 1 ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, 23 января правоохранители задержали полковника “Альфа” СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.

СМИ обнародовали записи телефонных разговоров Нескоромного, на которых тот одобрительно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и роSSийской церкви.

29 января Расюк подтвердил, что заказчиком покушения на Наумова был Нескоромный.