Возле канала "НАШ" произошли столкновения

Во время акции у здания телеканала "НАШ" на ул. Жилянской в Киеве произошли столкновения. Среди организаторов акции - "Правый сектор", "Сокол", "Основа будущего" (бывшая С14 и другие организации).

Фото: Макс Требухов

Около сотни активистов собрались с требованием закрыть телеканал.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия, полиция блокирует подходы к телеканалу. Между активистами и правоохранителями возникли столкновения.

После попытки участников акции прорваться в здание полиция применила газ.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Накануне организаторы акции призвали "всех патриотов остановить агрессию РоSSии в информационном пространстве и заставить замолчать враждебную пропаганду навсегда".

"Все к мураевскому телеканалу "Наш"! Закроем вместе рупор ордынского Кремля", - говорилось в анонсе акции.

Евгений Мураев - народный депутат Украины VII и VIII созывов, лидер партии "Наши", бывший член Партии регионов. В июне 2018-го Мураев назвал террористом украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Компания "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ"/"НАШ") принадлежит Владимиру Мураеву (отец Евгения Мураева) через кипрскую компания Demosena Investments Ltd.

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

США поддержали решение СНБО о санкциях, а в Евросоюзе оценивают ситуацию.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.