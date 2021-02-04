Полиция нашла огромный тайник с оружием в заброшенном здании в Мариуполе

Спрятано было более 1600 гранат и десятки пистолетов.

Фото: police.dn.ua

Сотрудники уголовного розыска полиции Донецкой области обнаружили огромный тайник с оружием в заброшенном здании на территории Приморского района Мариуполя.

На сайте местной полиции говорится, что там нашли более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.

Боеприпасы изъяли на экспертизу, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua

Напомним, что еще один огромный тайник с оружием нашли в прошлом году в бывшем детском лагере в поселке Ольгинка Волновахского района. Там было столько оружия, что процесс его изъятия длился около 10 часов.

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